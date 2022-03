Sky, Marocchi: “Osimhen è mezza squadra. Ti trascina e fa anche gol, più di così…”

"Quest’anno è mancato per un po’ meno e Spalletti lo ricorda in tutte le interviste. Anche emotivamente è importantissimo per la squadra".

TuttoNapoli.net

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'ex calciatore ed attuale opinionista Giancarlo Marocchi: “Per il secondo anno consecutivo abbiamo visto che Osimhen è mezza squadra. L’anno scorso a Gattuso è mancato per 2 mesi e Gattuso non ne ha vinta nessuna e alla fine non è riuscito ad andare in Champions League. Quest’anno è mancato per un po’ meno e Spalletti lo ricorda in tutte le interviste. Anche emotivamente è importantissimo per la squadra, ti trascina, poi fa anche gol, più di così…”