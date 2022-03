Sky, Marocchi: “Scudetto? Io prendo l’Inter, ma ho paura del Napoli”

"A Napoli bisogna che si mettano d’accordo come ambiente e che riempiano lo stadio, perché questi ragazzi, carattere o non, hanno bisogno di spinta".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'ex calciatore Giancarlo Marocchi: "Napoli favorito per lo scudetto? Io prendo l’Inter, ma non toglietemi mai Osimhen dal campo ed ecco che il Napoli è veramente forte.

Spalletti si è arrabbiato perché si dice che la squadra non ha carattere? A Napoli bisogna che si mettano d’accordo come ambiente e che riempiano lo stadio, perché questi ragazzi, carattere o non, hanno bisogno di spinta. Quello che hanno fatto quest’anno i giocatori, lo hanno fatto da soli, quindi c’è bisogno di sentire l’entusiasmo e la passione che ti danno lo slancio. Date una mano ai vostri giocatori! Io tengo l’Inter, ma ho paura del Napoli”.