Sky, Marocchi sulla lotta scudetto: "Napoli e Milan incredibili, ma l'Inter non è da togliere"

Intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, l'ex calciatore Giancarlo Marocchi, oggi opinionista per l'emittente satellitare, ha indicato le sue favorite per lo Scudetto: "Ci sono Napoli e Milan, che stanno facendo cose incredibili. L'Inter non è da togliere: ci lascio quelle tre. La Juve deve invece diventare forte, piacevole da vedere e vincente".