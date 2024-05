Sky, Modugno: "Gasperini potrebbe fare due ragionamenti dopo la finale"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte: "La prima operazione che deve fare Manna è capire dove sta. Ed essendo un ragazzo del Sud non si farà trovare né spiazzato né impreparato. Dunque dovrà prendere possesso del Napoli e nel Napoli e condividere le sue idee con la proprietà, con Chiavelli e con Maurizio Micheli. Dovrà fare e condividere le scelte, la migliore sarà quella di prendere l'allenatore giusto e mettere mano ad una squadra che resta con valori importanti ma che va aggiustata, sistemata e soprattutto verificata.

Dopo una stagione così disgraziata qualcuno potrebbe aver voglia di cambiare. Non so se il risultato di stasera può incidere sulla venuta o meno di Gasperini sulla panchina del Napoli. Perché mi vien da pensare che se perdi dirai di non poter andar via da Bergamo senza aver festeggiato e raccolto quanto hai seminato. Se vinci potresti dire che è il momento opportuno per andar via oppure potresti pensare a quanto è stato bello vincere".