Sky, Modugno: "Gattuso verso la Fiorentina, ma ora pensa solo al piazzamento Champions"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare e si è soffermato sull'ormai scontato addio di Rino Gattuso: "Tra De Laurentiis e Gattuso c'è stato uno strappo, una lacerazione che il tempo un po' ha sanato perché ora c'è una convivenza serena, ma anche formale. Le strade si prepareranno. Gattuso potrebbe andare a Firenze, c'è un discorso avviato e grande affinità con Commisso. Ma ora non ci pensa perché ha le ultime due partite da giocare per ottenere il piazzamento in Champions League, fondamentale per il Napoli".