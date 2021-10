Sky, Modugno: "Ho una sensazione sul futuro di Ospina e Meret"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky Sport: "Meret? Secondo me alla fine rinnova, la stagione del ragazzo fino ad ora è stata particolare e un po’ l’ha segnato l’infortunio e poi si è ritrovato davanti un portiere come Ospina di grande esperienza che gioca con i piedi in un modo ottimo, secondo me alla fine il colombiano andrà via e Meret sarà titolare anche se deve dimostrare le sue capacità e far capire che è lui il numero uno visto che penso il Napoli comprerà un altro portiere di livello".