Sky, Modugno: "Insigne un po' rabbuiato, ma sta sfogando tutto sul campo"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare Europa League e situazione legata a Insigne: "Il Napoli è consapevole di poter essere una delle grandi favorite dell'Europa League, vuole giocarsela e arrivare fino in fondo. Insigne? De Laurentiis ci ha abituati a dei cambi repentini, ad un interventismo improvviso, come accadde con Mertens. Insigne è un po' rabbuiato, ma sta sfogando tutto sul campo".