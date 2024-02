Sky, Modugno: “Kvara è molto autocritico, la reazione al cambio è un buon segnale”

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte: "Ieri ci sono state tracce interessanti; tracce di un lavoro ancora all'inizio, ma avviato da un ottimo gestore di uomini ed un grande conoscitore di tattica come Calzona, che è una sorta di tramite tra il passato e il futuro. In Slovacchia ha dimostrato di saper far giocare bene le sue squadre ed ottenere risultati. Portare la Slovacchia agli Europei non è cosa scontata.

Sono arrivati segnali incoraggianti, molto incoraggianti. Kvatskhelia sbuffa quando sostituito? Da tempo è consapevole di non riuscire ad esprimere il suo potenziale. Varie volte è sembrato insofferente, ma credo più verso se stesso che verso gli altri: il ragazzo è molto autocritico, alle volte si incupisce ed esce arrabbiato, ma verso se stesso. E' un buon segnale, di carattere, di chi sa d'essere di un altro livello rispetto a quello mostrato ieri”.