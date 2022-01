Sky, Modugno: "Non farò mai i nomi, ma tanti azzurri non sono al meglio"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non vi farò i nomi, ma ci sono tanti calciatori del Napoli che non sono al meglio, a prescindere dal Covid-19. Non è un momento semplice sicuramente. Petagna? E' negativo e per questo felicissimo, ha accolto la notizia con soddisfazione. Insigne? L'offerta del Toronto è fuori mercato".