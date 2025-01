Sky, Modugno: "Ora anche Lukaku è funzionale, il Napoli sta meglio di Atalanta e Inter"

Francesco Modugno, presente in studio durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha parlato della partita vinta dagli azzurri contro il Verona: "Ci sono dei messaggi chiari dopo la gara. Il primo è che quella con il Verona è una vittoria migliore delle altre, in questo momento gli azzurri stanno meglio dell'Atalanta e dell'Inter. La squadra è brillante e tendenzialmente in crescita, c'è consapevolezze e c'è forza. Il secondo messaggio è che Antonio Conte si è arreso e ha un po' gettato la maschera dicendo che vuole restare in alto in classifica, nessuno come lui sa come rimanerci in quelle posizioni. Sono state dichiarazioni pesante. Il terzo messaggio riguarda Lukaku: oggi è un centravanti funzionale, coinvolto e che interpreta il ruolo a modo suo. È l'attaccante giusto per questa squadra.

Confronto tra il Napoli di Spalletti e quello di Conte? La storia il Napoli di Spalletti l'ha fatta e quella non si tocca, eppure dico che i numeri della squadra di Conte valgono di più per due ragioni. La prima è che Spalletti conduceva con 53 punti, ma era al suo secondo anno e c'era già un percorso avviato, la sua mano e un'identità. Conte invece è arrivato dopo le macerie. Il secondo punto riguarda i centravanti: Spalletti aveva a disposizione il miglior Osimhen, mentre Conte ha indicato Lukaku che però ha avuto bisogno di tempo. Lo dimostrano i numeri: il nigeriano a questo punto della stagione aveva realizzato già il doppio dei gol e il fatto di avere un centravanti così incide molto per un allenatore. Per questi motivi, al di là della classifica e delle prospettive, i dati di Conte pesano maggiormente".