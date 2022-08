Sky, Modugno: "Per Navas ci vuole pazienza, guadagna 18mln lordi"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è facile, ma il Napoli sta lavorando fortemente su Navas. Ci vuole pazienza perché guadagna 18 milioni lordi e il PSG deve metterci un contributo sostanzioso. Fabian e Navas sono due trattative parallele, ma gli interlocutori sono gli stessi. Per cui il dialogo c'è, è concreto. Il Napoli può puntare sulla Champions, ma comunque lì gioca in un grande club con Mbappé, Messi e tutti i grandi campioni".