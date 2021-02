Sky, Modugno: "Situazione non nuova, i migliori risultati del Napoli arrivati spesso così..."

Nel corso di Goal Show su Piùenne, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato della situazione in casa Napoli: "Ho avuto la possibilità di vivere la quotidianità di tutti gli allenatori avuti da De Laurentiis e anche in passato momenti di una certa tensione ci sono stati. Il paradosso che c'è può far sperare che nasca qualcosa di buono: quando ci sono stati buoni risultati, ci sono sempre state situazioni molto simili a queste con lo spogliatoio che ha ritenuto opportuno compattarsi con l'allenatore, diventare ancora di più squadra, mettendo il gruppo al centro di tutto. Chiudendo la porta dello spogliatoio e lasciando fuori le negatività dell'ambiente ed anche atteggiamenti della società, ma non è la prima volta che tra la proprietà e gli allenatori ci sono certe frizioni ma in ogni situazione s'è fatto fronte comune con reazioni importanti. Ieri è stata una dimostrazione, al di là dell'aspetto estetico ma ogni 3 giorni la bellezza non è una discriminante per nessuno, ma ha avuto la reazione caratteriale che doveva avere e tutti abbracciano Gattuso. Un presidente che vede questo dalla tribuna, non si fa i conti dopo una vittoria e una testimonianza di unità?"