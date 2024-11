Sky, Modugno su Lukaku: "La nazionale può fargli bene dal punto di vista mentale"

vedi letture

"Poi evidentemente tornare contro la Roma, lui che è un ex, ci sarà Antonio Conte ad aspettarlo che nel progetto Napoli lo considera indispensabile".

Inviato a Castel Volturno, il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato di Romelu Lukaku ai microfoni dell'emittente satelittare: "Lukaku aveva saltato le ultime due convocazioni della nazionale belga perché voleva raggiungere quella condizione ottimale, che in realtà si è vista a sprazzi. Forse Lukaku ha bisogno di giocare e di trovare ritmo, una mobilità che oggi sembra molto limitata come raggio d’azione. Lukaku sembra avere adesso poco fuoco al di là dei numeri, 4 gol e 4 assist. Qualcosa si è visto anche a San Siro nella prima mezz’ora, però Lukaku a Napoli fatica a cercare e a farsi trovare.

Dunque la nazionale che può fargli bene anche dal punto di vista mentale, cambiare un po’ d’aria. Giocare potrebbe essere importante per lui anche per ritrovarsi un po’ quando anche in un momento nel quale la fiducia manca non è al top. Lui sta faticando come un po’ tutto l’attacco del Napoli, paradossalmente è il settimo del campionato, dunque due partite potenzialmente per lui da giocare con la nazionale. Poi evidentemente tornare contro la Roma, lui che è un ex, ci sarà Antonio Conte ad aspettarlo che nel progetto Napoli lo considera indispensabile. Per definizione dello stesso Conte ma anche per caratteristiche nel Napoli è un giocatore unico. E’ un riferimento assoluto, ha una centralità e una leadership che non è in discussione, di sicuro quello che ha visto il Napoli fin qui non è quasi mai stato il miglior Lukaku. Poi magari in questo senso il suo Belgio può servirgli a farlo tornare sé stesso”.