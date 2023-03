Sky, Modugno su Osimhen: “Media-gol di Higuain, fame di Cavani e segna come Savoldi”

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero: “Osimhen, prima di incontrare Spalletti, aveva realizzato 7 gol di testa. Quest’anno è arrivato a 19. Questo è il classico esempio di quando incontrare qualcuno ti cambia la vita. Il nigeriano è destinato a palcoscenici più importanti di Napoli. Oggi il centravanti azzurro ricorda Gonzalo Higuain nella media-gol, ha una fame come quella di Cavani e segna reti saltando altissimo a piedi uniti come faceva Savoldi”.