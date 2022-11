Sky, Modugno sul confronto Kim-Koulibaly: "Su Kalidou c'è memoria corta"

Infortunio Kava? Il Napoli ha la rosa per poterlo sostituire. Durante il suo stop ci sono state 3 partite, ma non è trascorso tanto tempo dal problema

Francesco Modugno, presente negli studi di "Giochiamo D'Anticipo" su Tele Vomero, ha analizzato la stagione del Napoli nel corso della trasmissione. Queste le considerazioni del giornalista di Sky Sport: "Io penso che la consapevolezza sul Napoli attuale debba essere trasmessa a tutti i tifosi. La Juventus? Attualmente è lontanissima dal Napoli non solo come valore, ma anche come prospettiva. Il pericolo va annusato quando è vicino, al momento i bianconeri non lo sono. Rigore non fischiato a Danilo? C'è un movimento non congruo in area, nonostante ci sia una carambola. Difficile spiegare queste cose ai tifosi. Sarebbe necessario, a mio parere, indicare le motivazioni delle decisioni nel post-gara per allentare le tensioni. Per il campionato, al momento, il Napoli la sfida la fa su sé stesso. Errori arbitrali? Il nemico di oggi è la discrezionalità, si cerca in ogni modo di eliminarla ma non è possibile.

Infortunio Kvara? Il Napoli ha la rosa per poterlo sostituire. Durante il suo stop ci sono state 3 partite, ma non è trascorso tanto tempo dal problema. Il fatto che faccia terapie e palestra a 2 giorni dalla partita è un messaggio. Al suo posto credo giocherà Elmas.

Confronto Kim-Koulibaly? Mi è difficile farlo, Kalidou era un '91 proveniente dal Bruges ed aveva poca esperienza. Kim si è formato di più. Sul senegalese c'è memoria corta: tanti ricordano gli errori dell'ultimo periodo, ma è stato un difensore enorme".