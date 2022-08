Sky, Modugno svela: "Avevamo la sensazione che le visite mediche di oggi sarebbero state due"

"Alla fine abbiamo capito che il Napoli si era portato avanti per Raspadori, perché c’era voglia di chiudere l’operazione".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky Francesco Modugno: “Vi svelo un retroscena: ieri avevamo la sensazione a Sky che le visite mediche previste e programmate per oggi sarebbero state due. Alla fine abbiamo capito che il Napoli si era portato avanti per Raspadori, perché c’era voglia di chiudere l’operazione. Si tratta di un’operazione importante. Raspadori è un giocatore italiano giovane e talentuoso, che ti dà soluzione tattiche differenti. E’ un acquisto di grande prospettiva, senza dimenticare Ndombele che è un giocatore di livello. Un giocatore da 10mln lordi all’anno, che porta fisicità e qualità. Può giocare in più ruoli e sa fare entrambe le fasi. Lo scoramento e la depressione dei tifosi penso che ormai sia stato abbondantemente superato”.