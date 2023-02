Sky, Nicolodi: "Il Napoli può avere un vantaggio a Francoforte, Eintracht macchinoso in difesa"

"In porta hanno una garanzia come Trapp, a Francoforte è diventato solido".

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Pietro Nicolodi, giornalista Sky ed esperto di calcio tedesco: "Un consiglio di Spalletti per l’Eintracht? Resta più bravo di me, Luciano (ride ndr)… Detto questo, il Napoli deve fare attenzione. Se non prendi sul serio l’appuntamento, rischi di fare una figuraccia. È un reduce da una stagione leggendaria e sono ben attrezzati in tutti i reparti. In porta hanno una garanzia come Trapp, a Francoforte è diventato solido. Solido è anche Ndicka, che ora appare promesso al Barcellona. Difendono a tre, sono discreti ma non insuperabili. Il giocatore chiave della squadra è Djibril Sow, che quando sta bene cambia da solo le partite dell’Eintracht. Poi c’è uno come Gotze, oltre Kolo Muani che è il vero asso del Francoforte, che segna e fa tanti assist: lo venderanno a peso d’oro.