Sky, Nosotti celebra Insigne: "Negli ultimi 8 anni è il miglior assistman in Serie A"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Nosotti, giornalista Sky. “Insigne è uno che ha il posto assicurato nei 23 della Nazionale per gli Europei. Ha il posto assicurato per quello che fa in campo, per i movimenti. Nel 4-3-3 ha trovato il suo ruolo. Sulla catena di sinistra si creano delle situazioni quando ci sono Verratti, Jorginho, Insigne. Si crea tanto. Insigne è uomo assist in Nazionale e nel Napoli. Negli ultimi 8 anni è il miglior assistman in Serie A. Dietro di lui c'è Berardi.

Locatelli? Credo sia destinato ad un grande club. Il ragazzo ha messo valori. Ha sbattuto il muso in certe occasioni. Ha ricominciato dalla provincia. Gli ha fatto bene ed è cresciuto. Ha forza, centimetri. Forse ancora nei tre fa fatica ma nel centrocampo a due gioca molto bene".