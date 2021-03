Sky, Piccinini: "Partitone del Napoli, il problema di Gattuso erano gli infortuni!"

Sandro Piccinini, negli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria del Napoli, il ko della Roma e la classifica in ottica Champions dopo il 2-0 di stasera: "E' una sconfitta pesante per la Roma, l'ennesima contro una delle grandi. Sono 3 punti su 27, c'è l'attenuante della fatica di Coppa ma non può bastare. Soprattutto nel primo tempo l'atteggiamento è inspiegabile: il Napoli ha fatto un partitone e sono contento perché credo che i problemi di Gattuso fossero legati agli infortuni. Recuperare Mertens si è visto il peso che ha ma la Roma è stata troppo poco. Serve riflettere".