Sky, Tecca: "Molti club cercano punte, Milik carta importante per gli scambi del Napoli"

Massimo Tecca, giornalista Sky, ha commentato il momento del Napoli direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "Al Napoli è mancata la spinta dei terzini in fase offensiva. Dagli esterni sono arrivati poco assist, non è stato appoggiato il gioco offensivo. Milik? E' una carta importante in chiave mercato. Ci sono diverse squadre che cercano attaccanti e può esserci l'opportunità di scambiare il polacco per arrivare ad altri calciatori".