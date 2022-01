Sky, Tecca su Ghoulam: "Quello visto l'altra sera può dare ancora tanto al Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport: “Bisognerà vedere quali prospettive offrirà il mercato, il Napoli è una squadra in continua evoluzione e dovrà cercare di capire chi dei giocatori in scadenza può essere anche utile. Ad esempio il Ghoulam visto l’altra sera può ancora dare molto a Napoli e bisogna valutarlo bene. Il caso Insigne ha tracciato una strada sulla falsa riga di quello accaduto al Milan con Donnarumma, i giocatori devono adeguarsi. La sorpresa dell’altra sera è stata Lobotka, per come sta giocando e per come è entrato negli schemi di Spalletti.

Petagna? Ha avuto il gran merito di farsi trovare pronto. E’ stato bravo a calciare quella palla nel migliore modo possibile, se avesse messo tutta la forza sarebbe andata in curva”.