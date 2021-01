Sky, Trevisani: “Come si fa a discutere Gattuso? Da due mesi senza attaccanti”

Riccardo Trevisani difende Rino Gattuso. Il telecronista Sky, in cabina di commento anche per Hellas Verona-Napoli di ieri, ai microfoni di Radio 24 si è espresso così sulle critiche rivolte all'allenatore azzurro: "Ma davvero discutiamo Gattuso che in un anno ha vinto una Coppa Italia? Aldilà della partita di ieri (e complimenti al Verona di Juric) in generale il Napoli ha una linea, gioca bene, anche se si mangia tanti gol. E ha perso per 2 mesi 2 giocatori importanti".