Sky, Trevisani e la corsa Champions: "Juve e Milan le più in difficoltà"

Intervenuto a "Terzo Tempo Europa", il telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani si sofferma sul campionato, parlando dello scudetto ormai ad un passo dall'essere vinto dall'Inter: "Quando avevamo detto, a inizio anno, che l’Inter era la favorita per vincere lo scudetto era anche per le difficoltà della Juventus. E, fra queste, anche l’inesperienza di Andrea Pirlo. Antonio Conte e la possibilità di giocare a Torino da già campione? Vivrà per quella partita! Champions League? Esiste uno scenario in cui vanno Inter, Atalanta, Napoli e Lazio, perché Juventus e Milan sono le due più in difficoltà".