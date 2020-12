Sky, Trevisani: "Il gol di Insigne col Toro tra le cose più belle del campionato!"

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24: "Il Torino ha fatto un’ottima partita, ho rivisto finalmente una logica in questa squadra. Il Napoli al completo comunque avrebbe fatto una partita diversa. Il Napoli costruisce, ma per segnare fa sempre una fatica incredibile. Sottolineo però il gol bellissimo di Insigne, una delle cose più belle che ho visto in questo campionato".