Sky, Ugolini: "A fine anno il Napoli si guarderà indietro pensando a ciò che poteva essere"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, dall'esterno dello stadio Olimpico ha commentato il momento del Napoli dopo il successo sul campo della Roma: "A fine stagione forse il Napoli si guarderà indietro pensando a ciò che poteva essere e non è stato. Senza quei 2-3 passaggi a vuoto avrebbe potuto recitare un ruolo diverso in campionato, fermo restando che ora è in piena corsa per la Champions. E questo è quello che più conta in questo momento".