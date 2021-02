Sky, Ugolini: "ADL non farà nulla con Gattuso fino alla fine della stagione"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, si è soffermato sul botta e risposta tra Gattuso e De Laurentiis direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "De Laurentiis è andato via dal Maradona tra il primo e il secondo tempo e non ha visto l'intervista di Gattuso, ma non penso che faccia nulla adesso con Gattuso. E' vero che ha avuto problemi con tutti gli altri allenatori, ma a differenza di quanto si possa pensare questi problemi hanno sempre generato grande coesione del gruppo, che poi ha quasi sempre raggiunto gli obiettivi. Ieri s'è vista una squadra unita, degli abbracci che in altre partite non avevamo registrato. Un segnale di compattezza che fa il bene del Napoli.

L'intervento di De Laurentiis sarebbe sorprendente. In questo momento però bisogna considerare Gattuso per quattro mesi, ma in passato lo si diceva anche con Mazzarri, Gasperini aveva già fatto le valigie, invece poi tenne Mazzarri. Ovviamente sarà decisiva anche la volontà dell'allenatore e molto dipenderà dagli obiettivi raggiunti o meno. Del contratto comunque non si parlerà da qui alla fine del campionato".