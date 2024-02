Sky, Ugolini: "ADL sbaglia gli allenatori? Pure Spalletti lo scelse ignorando Giuntoli”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il Lunedì parlando della situazione del Napoli e del patron azzurro

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il Lunedì parlando della situazione del Napoli e del patron azzurro: "Se De Laurentiis non deve scegliere più gli allenatori? Ma voi credete che Spalletti l’abbia scelto Giuntoli? Anche Spalletti fu scelto da De Laurentiis senza interpellare Giuntoli, come gli altri. C’è sempre stata questa linea qui. Altre volte poi De Laurentiis racconta tante cose come se fosse un suo pensiero ed invece arriva da chi vede i giocatori o porta avanti quella trattativa”.