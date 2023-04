Sky, Ugolini dopo lo 0-4: “Forse un solo giocatore del Napoli merita la sufficienza”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Quello visto ieri è stato il peggior Napoli della gestione Spalletti. E’ stata la peggiore prestazione di molti, faccio fatica a trovare una sufficienza, forse Anguissa. Secondo me ha giocato da solo cercando di sopperire alla mancanza di Lobotka e Zielinski. Non ci sono giustificazioni, l’assenza di Osimhen non deve essere un alibi così come il silenzio assordante dello stadio. Società, squadra e tifosi ieri sono usciti sconfitti, tutti”.