Sky, Ugolini: “Entusiasmo e attesa per Conte, ma dovrà subito risolvere due situazioni”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: "Sono giorni di attesa a Napoli, è tutto fatto, si aspetta solo l’annuncio poi finalmente ci sarà l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. A memoria neanche Benitez e Ancelotti avevano acceso l’entusiasmo come l’avvento di Conte, che però dovrà subito risolvere due situazioni.

La prima di natura ambientale: la conferma del capitano Giovanni Di Lorenzo. C’è stata una frattura, seguita dalle dichiarazioni del procuratore Mario Giuffredi, dopo i fischi agli indirizzi del capitano nell’ultima partita al Maradona. Conte è fermamente convinto a trattenere Di Lorenzo, per lui è incedibile. Stessa cosa per Kvaratskhelia, per lui c’è un’offerta da 100mln di euro da parte del PSG ma è uno dei punti fermi sui quali ricostruire il Napoli. Per Conte questi due non si toccano, quindi prima bisognerà risolvere queste situazioni e poi magari con i soldi della cessione di Osimhen ricostruire il Napoli”.