Sky, Ugolini: "Fabian-Napoli? Si andrà allo scontro. C'è il rischio di un nuovo caso Milik”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio KissKiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio KissKiss Napoli: “Se non sono un addio, le parole di ieri di Mertens somigliano molto ad un arrivederci. Mertens resterà sempre legato al Napoli ma le sue dichiarazioni sono state eloquenti. In realtà anche le premesse di questa faccenda erano un indizio, tra le parole di De Laurentiis e l'email uscita fuori, quindi sembra un epilogo un po' annunciato.

Fabian? Attenzione perché mi pare ci sia un bel muro. Temo che con lo spagnolo, a differenza delle altre situazioni, si andrà allo scontro. Si rischia di fare un caso Milik bis".