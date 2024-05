Sky, Ugolini: "Gasperini? Servirà comunicazione chiara. Dovrai aspettare Natale..."

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini è intervenuto a Canale 8

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini è intervenuto a Canale 8: "Gasperini non va messo in discussione per i risultati che sta ottenendo. Fa bene solo a Bergamo? Allora se ragioniamo così neppure Thiago Motta può andare bene, nessuno può andare bene. Per me Gasperini è un grande allenatore che ha bisogno di essere assecondato su tutto, dal preparatore atletico al magazziniere. Lui lavora in un certo modo, fa tre giorni di forza, ha una batteria di massaggiatori che aspettano i giocatori che arrivano e neanche camminano. Lui gioca uno contro uno, serve fisicità che in questo momento manca.

L'altra struttura te la mette lui sul campo. Ma poi devi fare una comunicazione chiara. Arriva Gasperini e non è che il Napoli a settembre vola. Devi aspettare Natale".