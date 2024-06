Sky, Ugolini: “Lukaku priorità per Conte, al Napoli potrebbe formare un grande duo d’attacco”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: "La firma è attesa per domani e finalmente partirà l’avventura di Antonio Conte a Napoli. E’ una grande opportunità per il club per sfruttare l’esperienza e la bravura di Conte. Il fatto di non giocare le coppe potrebbe essere positivo per giocarsi al meglio le carte per il campionato.

La priorità per Conte in attacco è Lukaku, un giocatore che conosce bene l’allenatore ed ha dato sempre un rendimento eccezionale con lui. La coppia Lukaku-Raspadori potrebbe davvero essere un grandissimo duo d’attacco. Potrebbe essere anche un’idea svincolata dall’operazione Osimhen al Chelsea, Maresca sembra non volere il nigeriano”.