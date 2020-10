Sky, Ugolini: "Napoli più forte dell'anno scorso e ha anche un altro vantaggio"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare ha espresso la sua sulla attualità di casa Napoli: "Bolla occasione per cementare il gruppo. Con Bakayoko il Napoli si è rafforzato in maniera evidente rispetto allo scorso anno. E' stato perso Callejon, così come Allan, rispetto alla stagione scorsa. E ha guadagnato Osimhen, Bakayoko, Demme e la permanenza certa di Koulibaly".