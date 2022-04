Sky, Ugolini: “Ritiro decisione presidenziale, Spalletti aveva programmato altro”

"Secondo me un chiarimento sarà necessario, dovranno essere riveduti i rapporti che nell’ultimo mese e mezzo di non risultati si sono un po’ incrinati”.

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Ritiro preso in accordo con Spalletti? Credo che non sia andata esattamente così, la decisione è stata presa dal presidente De Laurentiis. Il tecnico ovviamente si è rimesso alla decisione presidenziale. Spalletti ci ha detto che sarebbe tornato a Napoli con la squadra, ma aveva in programma tutt’altro.

Rapporto ADL-Spalletti da rivedere? Secondo me un chiarimento sarà necessario, dovranno essere riveduti i rapporti che nell’ultimo mese e mezzo di non risultati si sono un po’ incrinati.

Come ha preso il ritiro la squadra? I giocatori non hanno preso male la decisione del ritiro: è stata una conseguenza di quello che è successo. Sicuramente negli spogliatoi c’è stato un confronto acceso. Al momento non è previsto un incontro tra il presidente e la squadra, anche se non è da escludere".