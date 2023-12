Sky, Ugolini: "Un giocatore del Napoli mi ha raccontato una cosa su Garcia"

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Canale 8

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Canale 8: "Questa estate bisognava fare un progetto diverso, all’altezza dei campioni d’Italia comprando giocatori buoni che costano. Era chiarissima e si conosceva almeno da gennaio l'indicazione relativa alla partenza di Kim. I problemi, se i ragionamenti si faranno ancora con il bilancio in mano, ci saranno ancora più il prossimo anno quando si perderanno almeno due o tre pezzi importanti della rosa.

In più occasioni Meluso e Micheli, De Laurentiis e gli stessi giocatori hanno parlato con Garcia per trovare un punto di contatto tra le reciproche esigenze ma senza risultati. Un calciatore del Napoli mi ha raccontato: “Quando facevo un errore in partita ero certo che il lunedì Spalletti mi avrebbe aspettato fuori la porta dello spogliatoio per sottolinearlo. Con Garcia la stessa situazione era risolta con ‘Peccato ma abbiamo fatto una buona prestazione'. Anche questo la dice lunga sul modo di vivere la realtà e l'avventura napoletana da parte del francese".