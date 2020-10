Sole 24 Ore - Senza rinvio il Napoli procederà legalmente e chiederà risarcimento danni

Intervenendo a Tutti convocati su Radio 24, il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della questione legata a Juve-Napoli: "Dopo il comunicato della Lega Serie A è arrivato un altro chiarimento della ASL che ha chiarito come il suo documento sia un divieto di spostamento. Una quarantena, non soft, legata a ragioni di salute pubblica. A fronte di questo documento il Napoli ha chiesto nuovamente il rinvio della partita e si riserva di passare a richieste legali per il risarcimento del danno nel caso la sua richiesta non venisse accolta".