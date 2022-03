Sole24Ore, Bellinazzo: "Per il Napoli sarebbe importante internazionalizzare il brand"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo: "Dalle norme emanate dal governo durante la pandemia, si è data la possibilità di fare una perizia per valutare il marchio, per il valore che è iscritto a bilancio. Andando a rivalutare questo brand, stimando quali possono essere gli introiti commerciali. Questa è un’operazione che hanno fatto diversi club di Serie A per sostenere il momento.

È un’operazione che sarebbe importante, quella di avviarsi in un percorso di internazionalizzazione del brand. Si aprono diverse strade in quel caso, per capire in che modo aumentare i ricavi e sfruttare la popolarità del brand, utilizzando anche network e social. Sarebbe importante anche per il Napoli intraprendere questo percorso. Su questo aspetto però non ho avuto riscontri”.