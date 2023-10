Sportitalia, Longari: "Napoli avanti con Garcia ma senza convinzione, situazione complicata"

Dagli studi di Sportitalia, durante la trasmissione "SICAFE", il vicedirettore Gianluigi Longari ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli

Dagli studi di Sportitalia, durante la trasmissione "SICAFE", il vicedirettore Gianluigi Longari ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli: "Il Napoli andrà avanti con Rudi Garcia e su questo non ci sono più dubbi ormai. Il problema è che si andrà avanti senza la convinzione di farlo. Le alternative verranno prese realmente in considerazione soltanto nel caso in cui le quotazioni del tecnico francese crollino nelle prossime tre partite. Per questo motivo rimane indispensabile concedere fiducia a un allenatore che di fatto però non ce l'ha e questo rimane il problema principale da risolvere".