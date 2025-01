Sportitalia, Palmeri accende il caso: "Rinnovo Kvara era formalità ed invece..."

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato anche del rinnovo di Kvaratskhelia: "Attenzione, per quanto a Napoli facciano i pompieri per non disturbare il manovratore, il georgiano però è ormai un caso. Non solo tecnico, sempre meno nelle grazie di Conte, ma anche o soprattutto contrattuale: ecco un altro sul quale ci hanno raccontato che il rinnovo fosse una formalità, ma un anno e mezzo dopo ancora non è arrivato nulla.

Per carità, niente è perduto, e nulla toglie che arrivi proprio in questi giorni, col rinnovo a 6 milioni all’anno. Tuttavia non dimenticate che l’estate scorsa Kvara sarebbe andato al PSG per 10 milioni di € a stagione, che non si è mosso perché De Laurentiis non l’avrebbe mai venduto, e che con questi chiari di luna anche ambientali, sembra sempre più un rinnovo – ammesso che arrivi – a uso e consumo di una prossima cessione, come per Osimhen (sperando in un epilogo più appagante)".