Sportitalia, Palmeri: "Conte accumula pazienza, ma se poi Osimhen non va via?"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto anche dell'intreccio di mercato Osimhen-Lukaku: "Per Antonio Conte le condizioni di normalità non sono certo avere ancora la grana Osimhen da risolvere all’esordio della stagione.

Sta accumulando pazienza, ma occhio siamo ad agosto. Anche per questo De Laurentiis si sta convincendo a prendere comunque Lukaku. La domanda è: e se poi Osimhen non va via? Il Napoli non ha nemmeno le coppe…".