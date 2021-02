Sportitalia, Parlato: "Con l'Atalanta scontro diretto per la Champions. Su Koulibaly..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia. “Le probabilità che Koulibaly sia pronto per Bergamo ci sono, sono alte perchè comunque anche se è stato positivo era asintomatico e soprattutto ha continuato ad allenarsi a casa quindi credo che una possibilità che possa giocare magari uno spezzone di gara sia concreta. Il Napoli potrebbe recuperare per la prossima partita giocatori importanti però c'è poco tempo per preparare questa partita con l’Atalanta perché oggi la squadra è arrivata a Castelvolturno, nemmeno il tempo di scendere dal pullman e i giocatori fortunatamente hanno avuto una giornata di riposo. Sono tornati con le loro automobili a casa però è chiaro che domani Gattuso deve preparare una partita importantissima, forse tra le più importanti della stagione perché è uno scontro diretto, forse il primo scontro diretto per la Champions”.