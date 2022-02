Sportmediaset, Mastria: "Napoli favorito, il Barça attuale è una squadra abbordabile"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Federico Mastria, giornalista Mediaset, partendo dalla prossima sfida tra Cagliari e Napoli: "Il Cagliari è una squadra strana, con qualità, con un grande allenatore che può incantarti le partite. Ogni volta affrontare i sardi è veramente un’incognita.

La sfida col Barcellona? Xavi ha provato a mettere una pezza ad un Barcellona che crollava a picco. Ha portato la sua saggezza in campo anche da allenatore, ma ora al Barça per sistemare le cose ci vuole tempo. Attualmente è una squadra abbordabile per il Napoli, bisogna approcciare la partita con rispetto, ma stavolta è la squadra di Spalletti la grande favorita. Il Napoli deve affrontare la sfida con la consapevolezza di poter passare il turno”.