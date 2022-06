Sportmediaset, Mazzini su Kvaratskhelia: "Il Messi georgiano sta incuriosendo molto"

"Siamo alle prime battute del calciomercato, siamo più ai sogni che alla realtà".

Gianluca Mazzini, vice direttore di Sportmediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Siamo alle prime battute del calciomercato, siamo più ai sogni che alla realtà. Bisogna lavorare molto di fantasia e il Napoli lo sta facendo con questo Messi georgiano, che sta incuriosendo molto.

Difficoltà dei rinnovi dei parametri zero? Risparmiare sugli ingaggi e acquisti dei parametri zero sono le nuove dinamiche del mercato. Le società si affidano molto ai direttori, che devono inventarsi nuove situazioni. Anche il mercato internazionale si muove in questa situazione, sta tutto nella fantasia dei dirigenti.

Ritorno di Galliani in Serie A col Monza? Sarà interessante il discorso del Monza in Serie A, ma anche gli equilibri in Lega. Il ruolo di Galliani in Lega sarà molto importante anche per i diritti televisivi. Il Monza non dico che sarà la nuova Atalanta, ma sicuramente una sorpresa potrebbe essere”.