SSC Napoli, Bianchini: "Contenti di accogliere One Football, comincia una nuova epoca"

Tommaso Bianchini, chief international development officer della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale: “Siamo molto contenti di accogliere One Football all’interno del nostro network di partner globali, l’innovazione è alla base della nostra strategia attuale di business e siamo pronti a connetterci con i nostri fan di tutto il mondo attraverso la distribuzione di nuovi asset digitali. Il web 3.0 è per noi una nuova affascinante opportunità di sviluppo del nostro marchio su scala globale e non vediamo l’ora di poter vedere i nostri NFTs all’interno del marketplace di One Football Aera. Da oggi per il Napoli inizia una nuova epoca di sviluppo digitale e siamo orgogliosi di viverla al fianco di un partner importante come One Football".