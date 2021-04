SSCN, Avv. Lubrano: "Esclusione Juve, Inter e Milan possibile. Se il Napoli fosse invitato alla Superlega? Vi spiego"

Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enrico Lubrano, legale della SSC Napoli. "L’esclusione di Juve, Inter e Milan dalla Serie A un'ipotesi concreta perché è prevista dalle norme e quindi in astratto è possibile. Questo è un dato astrattamente possibile e poi bisogna vedere che cosa può succedere in concreto nel senso che per come è la situazione allo stato attuale la Superlega si pone in una situazione di assoluta incompatibilità e contrapposizione con la Champions League e con i campionati nazionali.

Se andiamo a fare un conto delle partite previste per la Superlega variano tra le 18 e le 23. Può succedere che Fifa e UEFA prendono una posizione talmente forte nei confronti dei club che aderiscono alla Superlega da decidere per l'esclusione non solo a livello internazionale ma anche di imporre alle singole Federazioni nazionali l'esclusione dai relativi campionati.

Questo perché c'è un rapporto di affiliazione diretta anche a livello di Federazioni del calcio internazionale e nazionale e quindi la singola federazione Nazionale che non dovesse ottemperare alle prescrizioni delle Federazioni Internazionali e continentali, quindi FIFA e UEFA, potrebbe essere esclusa per un tempo determinato o definitivamente dal calcio organizzato.

Sulla posizione di De Laurentiis: Se il Napoli fosse invitato alla SuperLega? Queste sono valutazioni soggettive che vanno anche molto ponderate. Da un lato ci sarebbe l'aspetto positivo di partecipare a una Superlega, però c’è da considerare che l'invito è per un anno e non determina certezza sul carattere permanente di questo invito. Quindi tu potresti essere invitato un anno e non essere invitato l’anno successivo. Andrebbero valutati diversi aspetti: l’invito per un anno non determina permanenza fissa all’interno della competizione. Parlo a titolo personale. Il carattere non meritocratico della competizione dovrebbe far valutare il rapporto costi/benefici. Le sanzioni Fifa, Uefa e Figc potrebbero essere molto dure. Ovviamente immagino che possano essere impugnate".