SSCN, Grava: "Mi rivedo in Mario Rui! In estate c'era titubanza ed era giusto..."

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Orgoglioso di aver fatto parte di questo percorso dalla Serie C. Per me è stato un onore e un sogno indossare la maglia del Napoli e sono fiero che la gente per strada lo ricorda sempre ancora oggi. In estate c'era molto titubanza, Koulibaly è stata una grande perdita ma Kim e gli altri arrivati stanno dimostrando di essere all'altezza.

Mario Rui? Mi ci rivedo, è spigoloso e cattivo, va sempre a difendere i compagni, ci mette tanto cuore e questo gli fa onore. Kim? Bellissima l'esultanza quando salva quel gol nel finale, come se avesse segnato. Di Lorenzo? E' importantissimo giocare campionato come la Serie D o la Serie C, ti formano a livello caratteriale. Io ho fatto la mia carriera a piccoli passi, lo stesso vale per Giovanni".