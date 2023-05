SSCN, Grava su Gaetano: “Ha fatto bene a restare! In passato lo vedevamo alla Hamsik”

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.



© foto di

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il gol all’Inter ripaga Gaetano di tanti sacrifici? “E’ un ragazzo in primis tifoso del Napoli, quindi vincere nella tua città e sentire il boato dopo il tuo gol è bellissimo. E’ un sogno che aveva da bambino e credo che l’abbia realizzato”.

Gaetano come Antonio Juliano nel ruolo? “In passato lo vedevamo alla Marek Hamsik, da mezz’ala. Questa stagione gli è servita per imparare da giocatori più esperti, è stata la scelta giusta al di là della vittoria dello scudetto che è qualcosa di stupendo che resterà nella storia”.

Settore giovanile? “Oltre Gaetano, non dimentichiamo Zerbin, Idasiak e Marfella che hanno fatto parte della rosa pur avendo trovato grande spazio. Anche questa è una soddisfazione per l’intero settore giovanile. Può essere un traino per tanti ragazzi, in un attimo si sale sul treno giusto e ci si ritrova a vincere lo scudetto rimanendo nella storia”.