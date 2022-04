TgCom24, Saronni: "Troppe critiche al Napoli, chi lo taglia fuori dallo scudetto fa un grosso errore”

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea Saronni, giornalista di Tgcom24: "Ho letto critiche all’atteggiamento del Napoli di domenica che non condivido. Il Napoli ha provato a giocare la gara ma ha trovato una Fiorentina che ha giocato meglio, più organizzata e forse più lucida. Anche nei momenti di pressione più forte del Napoli non hanno mai perso l’attenzione e la voglia di giocare la palla. Di certo non è stata la migliore partita del Napoli, ma non si può neanche dire che è stato un disastro.

Favorita per lo scudetto? Sicuramente l’Inter è leggermente davanti alle altre, ma chi taglia fuori il Napoli dallo scudetto commette un errore grosso”.