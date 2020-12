Tiki Taka - Gennaro Montuori attacca Mughini: "Non fare il filosofo e chiedi scusa a Maradona!"

Gennaro Montuori, detto Palummella e storico tifoso del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, che ha punzecchiato subito Giampiero Mughini presente in studio: "Non parlate del dottor Cantone, state al posto vostro. Mughini fai sempre il filoso, intanto chiedi scusa a Maradona! Si dimostri un uomo del sud, e chieda scusa a Maradona che mentre era ancora caldo in una bara si è permesso anche di offenderlo. Noi per Agnelli abbiamo fatto uno striscione, uomo di valore, prenda esempio. Idris o Sivori sono veri juventini!

Mughini, subito dopo, è stato chiamato a rispondere: "Non c'è nessuna replica!".