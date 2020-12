Tiki Taka - Mughini esplode contro Auriemma: "Pagliaccio napoletanista! Perchè non lo spegnete?"

Clima teso negli studi di Tiki Taka, è l'argomento Maradona a tenere banco. Raffaele Auriemma, nel commentare le mancate scuse di Mughini proposte da Gennaro Montuori, provoca una vera e propria esplosione da parte dello stesso Mughini: "Gradirei di non dover sopportare più Auriemma, di non dover sentire le sue puttanate! Pelè? Firmerei le sue parole, come quelle di Sivori. Non devo imparare da te! Buffone, finiscila! Pagliaccio napoletanista! Ma perchè non lo spegnete, che dice queste stronz**e!".